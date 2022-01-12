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СМИ узнали о «несоответствии» дат теста Джоковича на коронавирус

Светлана Иванова
15:43 12.01.2022
В анкете на получение визы теннисиста было указано, что 16 декабря спортсмен получил положительный результат анализа на COVID-19. Однако ссылка QR-кода, которая ведет на сайт Института общественного здоровья Сербии, определяет другую дату - 26 декабря, выяснили журналисты.
СМИ узнали о «несоответствии» дат теста Джоковича на коронавирус
© Фото: Patrick Hamilton, BelgaNewsAgen, globallookpress
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Несоответствие дат теста на коронавирус в заявлении на австралийскую  визу сербского теннисиста Новака Джоковича и его QR-кода вызвало вопросы у австралийского правительства. Об этом сообщает газета The Age со ссылкой на директора компании по кибербезопасности Internet 2.0 Роберта Поттера.

В частности, в анкете была указано, что 16 декабря спортсмен получил положительный результат анализа на COVID-19. Это, по словам Джоковича, и дало ему исключение от прививки. Однако ссылка QR-кода, которая ведет на сайт Института общественного здоровья Сербии, определяет другую дату - 26 декабря.

«Отбивка времени в рамках QR-кода с положительным результатом анализа не соответствует представленным документам», - цитирует РИА Новости Поттера.

При этом дата получения отрицательного результата теста соответствует информации, указанной теннисистом при оформлении документов на въезд в Австралию. Из-за таких нестыковок правительство Австралии еще не решило, будет ли оно повторно аннулировать визу теннисиста.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл на турнир Australian Open. Теннисист предоставил медицинский отвод от прививки. Который вызвал вопросы у иммиграционных властей. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированный документ.

Окончательное решение по визе сербского спортсмена и, соответственно, по его участию в чемпионате Australia Open в Мельбурне зависит от решения министра по делам иммиграции Австралии Алекса Хоука, который обладает полномочиями лично отозвать разрешение на въезд любого иностранца, если посчитает данное лицо угрозой здоровью и безопасности.

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