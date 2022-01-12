Джокович объяснил, почему предоставил ложные сведения при въезде в Австралию

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал непреднамеренной ошибкой ложную информацию в его декларации при въезде в Австралию. Официальное заявление появилось на странице сербского теннисиста в Instagram.

Джокович отметил, что анкету заполнял не он сам, а его представители, о чем спортсмен сообщил сотрудникам иммиграционной службы.

«Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, связанную с отметкой неправильного поля о моем предыдущем путешествии до приезда в Австралию. Это был человеческий фактор, и уж точно непреднамеренная ошибка», - написал спортсмен, добавив, что его команда представила австралийскому правительству дополнительную информацию.

Ранее стало известно, что австралийские власти начали новое расследование в отношении Джоковича. В его декларации на въезд было указано, что теннисист не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле он летал из Сербии в Испанию. За предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации по местному законодательству спортсмена могут привлечь к ответственности и назначить максимальное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы.