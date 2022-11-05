«Распространяет ложь»: Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском

Американский президент заявил, что у платформы больше нет модераторов.

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Президент США Джо Байден раскритиковал приобретение предпринимателем Илоном Маском платформы микроблогов Twitter. По словам американского лидера, социальная сеть «распространяет ложь по всему миру».

Байден прокомментировал сделку на выступлении в Чикаго, когда говорил о промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

«А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает компанию, которая распространяет ложь по всем миру», — сказал президент.

Байден также добавил, что у платформы «больше нет» модераторов.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на прошлой неделе закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен заявил, что планирует сделать платформу самым точным источником информации в мире и в первые дни уволил половину штата компании.