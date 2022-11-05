В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Распространяет ложь»: Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском

Анна Касаткина
07:01 05.11.2022
Американский президент заявил, что у платформы больше нет модераторов.
«Распространяет ложь»: Байден жестко отреагировал на покупку Twitter Илоном Маском
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден раскритиковал приобретение предпринимателем Илоном Маском платформы микроблогов Twitter. По словам американского лидера, социальная сеть «распространяет ложь по всему миру».

Байден прокомментировал сделку на выступлении в Чикаго, когда говорил о промежуточных выборов в конгресс 8 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

«А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает компанию, которая распространяет ложь по всем миру», — сказал президент.

Байден также добавил, что у платформы «больше нет» модераторов.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на прошлой неделе закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен заявил, что планирует сделать платформу самым точным источником информации в мире и в первые дни уволил половину штата компании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:07 В стране и мире
Видео
В Костроме полыхает кафе на площади 3500 квадратных метров
03:53 В стране и мире
Италия, Австрия и Германия впервые выступили против резолюции РФ о борьбе с нацизмом
03:29 В стране и мире
ВСУ выпустили по Сватово 4 ракеты из РСЗО HIMARS
02:32 В стране и мире
NYT назвала возможных преемников Столтенберга
02:13 Армия
Уничтожение РСЗО и контрудар: в Минобороны рассказали об очередных подвигах российских бойцов на Украине
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.