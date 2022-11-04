WSJ: Маск уволил 50% сотрудников Twitter

Как сообщалось ранее, место работы потеряют 3,7 тысячи человек от общего числа персонала в 7,5 тысяч сотрудников.

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уволил 50% сотрудников Twitter. Под сокращение попало 85% штата компании в Индии и 90% от офиса в Азии. Об этом сообщает WSJ.

В свою очередь, издание Daily Mail пишет, что сотрудники Twitter в британских Манчестере и Лондоне в пятницу, 4 ноября не вышли в офисы, так как не знают точно, сохранят ли они свою работу. Накануне на ноутбуках многих из них был удален рабочий софт и заблокирован доступ к рабочей переписке.

До этого все работники компании получили письмо, в котором их предупреждают о возможном сокращении. Предварительно, место потеряют 3,7 тысячи человек от общего числа персонала в 7,5 тысяч работников.

Ранее Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире. По его словам, это должно произойти независимо от политической принадлежности.

На прошлой неделе миллиардер возглавил Twitter. Предприниматель полностью принял на себя руководство соцсетью. Ожидается, что в сервисе микроблогов теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.