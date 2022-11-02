Маск пообещал сделать Twitter самым точным источником информации в мире

По его словам, это должно произойти независимо от политической принадлежности.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире. Об этом предприниматель написал на своей странице в купленном им сервисе микроблогов.

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать Twitter самым точным источником информации на земле, независимо от политической принадлежности», - заявил Илон Маск.

Напомним, недавно Илон Маск возглавил социальную сеть. Миллиардер полностью принял на себя руководство Twitter. Ожидается, что в сервисе микроблогов теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.

Так, Илон Маск уже анонсировал новые правила верификации пользователей Twitter. Сейчас для ее прохождения профиль должен быть активен, а его владелец обязан являться известным человеком или брендом.