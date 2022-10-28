CNBC: Илон Маск возглавил Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter. Такую информацию сообщила американская пресса.

К настоящему моменту миллиардер полностью принял на себя руководство социальной сетью. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СNBC, генеральный директор сервиса Параг Агравал, а также финансовый руководитель компании Нед Сегал уже покинули штаб-квартиру.

Ранее стало известно, что после длительного обсуждения сделки Маск, наконец, готов завершить процесс приобретения Twitter. В начале месяца бизнесмен предложил компании возобновить соглашение о покупке интернет-сервиса , ранее сорвавшееся из-за отказа администрации предоставить ему информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.