Названо число задержанных участников незаконных акций в Алма-Ате

Более 2,4 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений задержали правоохранители в Алма-Ате по состоянию на пятницу, 14 января. Об этом сообщает информационный центр комендатуры города.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тысячи 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений», - цитирует сообщение комендатуры РИА Новости.

Уточняется, что изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи 976 боеприпасов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на митинги вышли жители городов Жанаозен и Актау, выступая против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре беспорядки начались в старой столице Алма-Ате и других крупных городах, на улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миротворческой операции, контингент подразделений возвращается домой.

Ранее сообщалось, что в ходе погромов в Таразе Жамбылской области на юге Казахстана погибла россиянка. В ситуации разбирается российское генконсульство в Алма-Ате.