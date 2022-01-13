Путин и Токаев обсудили восстановление порядка в Казахстане после массовых протестов

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. В ходе беседы президенты обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана и установление порядке в ранее охваченной массовыми протестами стране.

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ», - сообщили в Кресле.

Кроме того, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с началом вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана.

Сегодня в Комитете национальной безопасности республики сообщили, что антитеррористическая операция завершилась в 14 регионах страны, там был отменен «красный» уровень опасности. В то же время, отметили в КНБ, в Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях правоохранители продолжают задерживать лиц, причастных к террористической и иной преступной деятельности.