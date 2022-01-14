Россиянка погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана

Россиянка стала жертвой массовых беспорядков в Казахстане, женщина погибла во время погромов в Жамбылской области. Об этом сообщается на странице российского посольства.

«В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», - уточнили в российском дипломатическом представительстве.

Как утверждается, генеральное консульство России в Алма-Ате установило связь с семьей погибшей женщины, а также направило обращение к руководству региона с просьбой взять ситуацию под контроль и оказать содействие ее родственникам.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - сообщило посольство.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. Впоследствии глава государства заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило нормализовать обстановку.