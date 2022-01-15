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СМИ узнали о планах минздрава Австралии допустить Джоковича до участия в Australian Open

Иван Линдеманн
18:46 15.01.2022
Сообщается, что ведомство сочло теннисиста неопасным для окружающих, несмотря на отсутствие прививки.
СМИ узнали о планах минздрава Австралии допустить Джоковича до участия в Australian Open
© Фото: Patrick Hamilton, BelgaNewsAgen, globallookpress
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Первая ракетка мира Новак Джокович не опасен для Австралии и может принять участие в турнире Australian Open. С таким заявлением выступило министерство здравоохранения страны. По данным сербской телерадиокомпании РТС, соответствующий документ ведомство отправило в федеральный суд, который в воскресенье, 17 января, должен вынести заключение.

«Основываясь на ранее предоставленных данных, мы можем подтвердить, что Новак Джокович переболел коронавирусом, и, хотя он невакцинирован, это означает, что он защищен от COVID-19 на ближайшие несколько месяцев», - приводит выдержки из документа сербская телерадиокомпания РТС.

Сербского теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда он прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации спортсмен предоставил медицинский отвод от прививки. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу. Сегодня в СМИ появились сообщения, что Джокович вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне после аннулирования его австралийской визы.

Накануне президент Сербии Александр Вучич отметил, что нападки на титулованного теннисиста по непонятным причинам достигли таких размеров, что даже он не смог остаться в стороне. Вучич отметил, что вся Сербия недоумевает в связи с происходящим в Австралии.

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