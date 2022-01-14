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«Сербия будет бороться»: Вучич прокомментировал ситуацию с Джоковичем в Австралии

Иван Линдеманн
20:27 14.01.2022
Президент Александр Вучич отметил, что вся Сербия недоумевает в связи с происходящим в Австралии.
«Сербия будет бороться»: Вучич прокомментировал ситуацию с Джоковичем в Австралии
© Фото: Paul Zimmer via www.imago-images globallookpress
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию с аннулированием австралийской визы для теннисиста Новака Джоковича.  Как отметил глава государства, решение об отмене визы приветствовал лично премьер Австралии Скотт Моррисон.

«Удивлен фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов», - цитирует ТАСС Вучича.

Глава Сербии отметил, что нападки на титулованного теннисиста по непонятным причинам достигли таких размеров, что даже президент страны не смог остаться в стороне от ситуации. Вучич отметил, что вся Сербия недоумевает в связи с происходящим в Австралии.

«Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности?», - спросил президент.

Вучич заключил, что Сербия будет бороться за Джоковича, не забывая об адекватном поведении и уважая международные правила. Он также напомнил, что спортсмен остается лучшим теннисистом всех времен, несмотря на любые нападки.

Ранее стало известно, что двадцатикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира серб Новак Джокович будет заключен под стражу в Австралии как иммигрант. Да этого министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста спортсмена. Чиновник объяснил свое решение в отношении спортсмена интересами общества.

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