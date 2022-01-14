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Власти Австралии решили заключить под стражу Новака Джоковича как иммигранта

Светлана Иванова
11:58 14.01.2022
Известного теннисиста могут доставить в изолятор для иммигрантов.
Власти Австралии решили заключить под стражу Новака Джоковича как иммигранта
© Фото: Patrick Hamilton, KeystonePressAgency, globallookpress
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Двадцатикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сера Новак Джокович будет заключен под стражу как иммигрант. Соответствующее решение приняли власти страны, пишет австралийское издание The Age. Известного теннисиста могут доставить в изолятор для иммигрантов.

Ранее министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста Новака Джоковича. Политик объяснил свое решение в отношении спортсмена интересами общества.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя действия Хоука, подчеркнул, что австралийцы принесли много жертв во время пандемии и имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться.

«Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии», - приводит слова Моррисона ABC.

Знаменитого теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл на турнир Australian Open, его визу аннулировали. Позже суд принял решение отменить отзыв документов для въезда, однако министр по делам иммиграции Австралии, изучив дело, повторно аннулировал визу.

Австралийские власти ведет расследование в отношении тениста из-за некоторых недостоверных сведений, указанных в декларации на въезд. В частности, в документах утверждалось, что Джокович не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию, однако на самом деле летал из Сербии в Испанию.

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