Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского

Изначально сообщалось, что Зеленский умер в результате инсульта. Только накануне стало известно, что причиной стал сердечный приступ . Телеведущему было 46 лет. Впервые детали трагедии раскрыла его вдова Мила Рубинчик . Она заявила, что все произошло неожиданно и на ее глазах.

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