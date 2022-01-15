Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Телеведущему было 46 лет. Он скоропостижно скончался 11 января во время отдыха в Доминикане.
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У Михаила Зеленского случился сердечный приступ из-за хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли врачи в Доминикане, где скончался телеведущий.
«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», - заявила пресс-секретарь посольства России в Доминикане Алина Иванова в эфире телеканала «Россия 1».
Изначально сообщалось, что Зеленский умер в результате инсульта. Только накануне стало известно, что причиной стал сердечный приступ. Телеведущему было 46 лет. Впервые детали трагедии раскрыла его вдова Мила Рубинчик. Она заявила, что все произошло неожиданно и на ее глазах.