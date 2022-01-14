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Вдова Михаила Зеленского впервые раскрыла детали его смерти

Иван Линдеманн
20:49 14.01.2022
Мила Рубинчик не исключила, что, вероятно, на случившееся повлияло то, что Михаил курил.
Вдова Михаила Зеленского впервые раскрыла детали его смерти
© Фото: mikhail_zelenskiy, Instagram
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Вдова Михаила Зеленского впервые в подробностях поделилась деталями смерти супруга. Мила Рубинчик рассказала, что все произошло внезапно и на ее глазах.

«Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось... прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали все, что могли», - заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Супруга Зеленского не исключила, что, вероятно, на случившееся повлияло то, что Михаил курил.

«Даже работа могла влиять, потому что Миша любил работу больше, чем себя, отдавался ей на 200%», - добавила она.

Телеведущий скончался во время отдыха в Доминикане 11 января. Михаилу Зеленскому было 46 лет. Изначально сообщалось, что он умер от инсульта. Сегодня в российском посольстве назвали официальную причину смерти.

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