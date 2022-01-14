В посольстве РФ уточнили причину смерти Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский умер от сердечного приступа. Об этом сообщили в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», - сказала пресс-секретарь Алина Иванова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что Зеленский скончался от инсульта. Коллеги отмечали, что во время отдыха в Доминикане журналисту стало плохо, а врачи не смогли его спасти.

Зеленскому было 46 лет. Ранее выяснилось, что врачи предупреждали телеведущего о рисках инсульта и пневмонии еще 11 лет назад, когда он принимал участие в проекте «Подари себе жизнь».