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Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Иван Линдеманн
17:29 15.01.2022
Также экс-президент заявил, что действующий глава государства пытается «видосиками» о нем отвлечь внимание от критической ситуации, которая сложилась в стране.
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором
© Фото: Петро Порошенко, Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается уничтожить демократию. С таким заявлением выступил бывший глава государства Петр Порошенко. Он обвинил действующего лидера в намерении стать диктатором.

«Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские», - сказала политик на своей странице в Facebook.

Также Порошенко заявил, что Зеленский  пытается «видосиками» о нем отвлечь внимание от критической ситуации, которая сложилась в стране.

«Вы доведете страну до продовольственных карт», - добавил экс-президент.

Также Порошенко напомнил, что в понедельник, 17 января, вернется в Киев. В этот день суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Следствие считает, что во время своего президентства он был причастен к закупкам угля с территорий Донбасса. Когда Порошенко пытались вручить повестку, он спешно покинул страну. Позднее политик уточнил, что отправился в запланированное дипломатическое турне. В начале января 2022 года Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы бывшего президента Украины.

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