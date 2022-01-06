Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Решение суда связано с делом о государственной измене, по которому экс-президент проходит подозреваемым.

«Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию», - сообщает издание «СТРАНА.ua».

Ранее Порошенко пообещал дать любые пояснения по своему уголовному делу. Однако экс-президент заявил, что не собирается возвращаться на Украину раньше срока и менять свой рабочий график. Кроме того, Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене. Об этом сообщал его адвокат.