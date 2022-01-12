В Киеве разрешили задержать Порошенко для принудительной доставки в суд

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко для принудительной доставки на заседание. Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

Как отмечает «Страна.ua», защитник заявил, что у правоохранителей уже готово решение. Головань также напомнил, что Порошенко вернется на Украину 17 января.

Напомним, что 20 декабря 2021 года Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Следствие считает, что во время своего президентства он был причастен к закупкам угля с территорий Донбасса. По так называемому «угольному делу» также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Когда Порошенко пытались вручить повестку, он спешно покинул страну. Позднее политик уточнил, что отправился в запланированное дипломатическое турне. В начале января 2022 года Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы бывшего президента Украины.