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Задержан предполагаемый виновник пожара в костромском кафе

Анна Касаткина
12:22 05.11.2022
В результате пожара погибло 13 человек, еще четверо пострадали.
Задержан предполагаемый виновник пожара в костромском кафе
© Фото: mchs_kostroma44, Telegram
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В Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме. Следователи ведут его допрос, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте пожара работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статья 109 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще четверо пострадали. 

Сигнал о пожаре в кафе-клубе на улице Никитской поступил спасателям в 2.37 5 ноября. На место выехали пожарные, из здания эвакуировали 250 человек. Из-за сильного задымления из крайнего подъезда ближайшего дома также вывели 15 жителей.

Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать запущенная внутри помещения пиротехника

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