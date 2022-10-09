Круглосуточно и с максимальной загрузкой: кадры восстановления Крымского моста

Сейчас рабочие занимаются восстановлением разрушенных барьерных ограждений и подготовкой к демонтажу обрушившегося участка моста.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

На Крымском мосту продолжаются восстановительные работы после взрыва, который произошел накануне. Бригады работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

Сейчас рабочие занимаются восстановлением разрушенных барьерных ограждений. Эта задача в данный момент является первостепенной. Также идет подготовка к демонтажу обрушившегося участка моста. В восстановительных работах задействованы сотни людей.

Сейчас восстановлено движение легковых автомобилей. Оно осуществляется реверсивным способом. Организована работа паромной переправы для грузовиков.

Напомним, также восстановлены железнодорожные перевозки. Сегодня вечером по мосту даже проехали первые пригородные поезда.