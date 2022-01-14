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В места постоянной дислокации: как происходит процесс возвращения домой миротворцев ОДКБ

05:09 14.01.2022
Для возвращения миротворцев стран-участниц ОДКБ задействована военно-транспортная авиация России.  
В места постоянной дислокации: как происходит процесс возвращения домой миротворцев ОДКБ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Четырнадцать самолетов ВКС России сегодня доставят из Казахстана к пунктам постоянной дислокации миротворцев из Армении, Таджикистана и Белоруссии. Как для переброски войск в республику, так и для их возвращения домой - задействована наша военно-транспортная авиация. Именно она сыграла ключевую роль в оперативном развертывании сил, а значит и в скорейшем решении поставленной задачи: стабилизации обстановки в стране.

Первые российские подразделения, а это костяк объединенных сил ОДКБ, вернулись из Казахстана еще накануне. Четыре борта с десантниками приземлились на аэродроме Иваново-Северный. Этой ночью отправка миротворцев к пунктам постоянной дислокации началась и на аэродроме Жетиген. Важнейший объект военной инфраструктуры полностью передан казахстанской стороне, миротворческий контингент из Белоруссии приступил к погрузке техники.

Оставшиеся в Казахстане российские десантники вернутся домой до 19 января. О ходе возвращения сил ОДКБ, а также об итогах миротворческой миссии в республике - накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. 

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств, глав государств - членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ. Генштаб в постоянном контакте с коллегами из Казахстана, как и со всеми министрами обороны. Организовали воздушный мост», - доложил Шойгу.

Для выполнения поставленных задач было задействовано более восьмидесяти воздушных судов военно-транспортной авиации для переброски миротворческих сил всех стран - членов ОДКБ. В своем докладе министр обороны подчеркнул ведущую роль российских войск, включая ВКС - в миротворческой миссии. Они помогли силовикам Казахстана высвободить ресурсы и взять ситуацию под контроль.   

«Своевременно приступили к переброске сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению, взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае их захвата террористами», - рассказал министр.

Сейчас в республике продолжается передача ключевых объектов, охраняемых миротворцами - местным правоохранителям. Все идет по плану, разработанному командованием коллективными силами ОДКБ  и Минобороны Казахстана.

Материал подготовили: Валентин Гвоздев и Вадим Михеев

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