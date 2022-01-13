Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», - говорится в сообщении МО.

Было добавлено, что в настоящий момент подразделения коллективных миротворческих сил Организации подготавливают технику и материальные средства для загрузки в самолеты ВТА ВКС России, они буду возвращены в пункты постоянной дислокации.

Отмечается, что возвращение миротворческого контингента в свои страны пройдет во взаимодействии с казахстанской стороной.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, они выразили недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ.

Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы.

В их состав вошли военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов