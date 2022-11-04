Неправильный сыр: в России нашли предприятия-фантомы по производству молочной продукции

Ранее специалисты контролирующих органов нашли несоответствующую нормам молочную продукцию в магазинах: массовая доля жира в ней меньше положенной, а компоненты опасны для здоровья.

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В России выявлено сразу несколько предприятий-фантомов, производящих и поставляющих на прилавки молочную продукцию сомнительного качества. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там проверили молочку на соответствие маркировке и обнаружили грубые нарушения. В частности, некоторые товары производились не там, где указано на этикетке или с нарушением технологии.

Деревня Слобода в Московской области, частный сектор. Именно здесь, по одному из адресов зарегистрировано предприятие, на котором производят сыр. Хозяин дома, по адресу которого якобы находится завод, визиту съемочной группы даже не удивился. Говорит, что с проверкой уже проходили.

«Никогда здесь не было никакой сыроварни, в Слободе комплекс есть, магазин сыров, но сыроварне я был удивлен. Мне даже жена сказала, что у нас в деревне якобы появилась сыроварня. Она позвонила в налоговую и сказала, что нет здесь никакой сыроварни», - рассказал местный житель Алексей Шмыгаль.

Что удивительно, на след предприятия-фантома вывел сам сыр. Недавно на прилавках магазинов в Подмосковье специалисты Роспотребнадзора обнаружили молочную продукцию сомнительного качества. Лабораторные исследования показали, что продукт не соответствует ГОСТ: массовая доля жира меньше необходимой, компоненты в составе - опасны для здоровья. Кто и в каких условиях выпускает продукт - установить нельзя, так как юридический адрес, который указан на упаковке, фактически отсутствует. Более того, еще несколько таких «призрачных» предприятий обнаружили в Татарстане. Фальсификат оттуда тоже поставляли в супермаркеты Московской области. Правда сейчас сыр на прилавках не найти.

«За текущий период на территории Московской области обнаружили 24 предприятия-фантома. Из других субъектов получили 12 информаций, что на их территориях были выявлены такие предприятия. Чтобы понять место производства опасной продукции, пресечь цепочку сбыта, мы вынуждены обращаться в налоговую и органы внутренних дел», - заверила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

В топе продуктов, которые чаще всего подделывают - рыба, мед, а также чай или кофе. Но все же именно молочка занимает первое место в антирейтинге. Что скрывается под пестрой оберткой пачки масла или пакета молока - не всегда покажет даже маркировка или QR-код. По этим данным можно определить, где продукт произвели. Узнать состав можно с помощью других программ.

«Состав контролируют через систему "Меркурий". Она на уровне ветеринарных сертификатов прослеживает, из какого сырья какой товар был произведен. Эта система в перспективе будет позволять сравнивать баланс - сколько сырья зашло, сколько вышло и насколько это соответствует готовой продукции. Регистрация площадок в "Меркурии" возможна при усиленной электронной подписи, это позволит снизить риск, что могут появляться незарегистрированные предприятия», - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

А чтобы в корзину покупателя попадало как можно меньше продуктов с подозрительным составом, эксперты регулярно проводят проверки.

«Проходит оценка жиров. Мы смотрим, какой жир использовали при изготовлении продукта, молочный или иной. Фальсифицируют обычно растительными жирами и если мы находим в продукте фитостерин, то говорим о фальсификации», - отметила эксперт АНО «Российская система качества» Наталья Филатова.

Лабораторные исследования показали, что в 2021 году больше 90% молочной продукции соответствовали всем требованиям. Только 10 из 70 торговых марок не получили «отлично» по ГОСТ. Профильные ведомства усилят проверки в розничных сетях.

«Цель планируемого эксперимента - разработка и тестирование механизма, позволяющего исключить продажу незаконно введенной в оборот пищевой продукции, а также просроченной пищевой продукции. Это позволит защитить потребителя от покупки некачественных товаров», - говорится в заявлении Минпромторга РФ.

В тестировании могут участвовать бизнесмены от крупных торгово-розничных сетей. Проверка продлится до июля 2023 года.