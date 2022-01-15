Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил об опасности для здоровья человека чрезмерного потребления молока.

Как утверждает медик, существует большое количество научных работ, в которых исследователи указывают на риске развития рака простаты у любителей этого молочного продукта. В то же время, обратил внимание Мясников, на данный момент эти выводы еще не были никем опровергнуты. Поэтому, подчеркнул врач, мужчинам следует быть более осторожными и пить не более 300 миллилитров напитка в сутки.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», — сказал он, отметив, что снижение уровня этого витамина может привести к развитию рака предстательной железы.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева заявила, что общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище могут указывать на развитие рака кишечника на ранней стадии.