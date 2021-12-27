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Россиянам раскрыли простой способ определить качественное сливочное масло

Светлана Иванова
17:14 27.12.2021
Продукт из морозилки при нарезке должен раскалываться. Это признак того, что он произведен из молока. Если масло намазывается как пластилин, скорее всего, оно сделано с добавлением растительных жиров, рассказал эксперт.
Россиянам раскрыли простой способ определить качественное сливочное масло
© Фото: Felicity Tai, Pexels
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Качественное сливочное масло хранится не более 35 суток. Об этом рассказал журналист Антон Привольнов, посоветовав россиянам отказаться от приобретения продукта с более длительным сроком годности.

«Правильное масло хранится не более 35 суток. Смотрите обязательно, сколько этот продукт хранится. Если больше - брать его не нужно», - подчеркнул Привольнов в своем TikTok.

Журналист также раскрыл способ, как проверить уже приобретенное сливочное масло. Для этого следует его сначала заморозить, достаточно даже 20 минут, затем извлечь продукт из морозилки и отрезать от него кусочек. Если масло раскалывается при нарезке, то оно сделано из молока. Если масло из морозилки «плавненько режется», скорее всего, в него добавили растительные жиры, а это плохо, резюмировал Привольнов.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова рассказала, что сливочное масло содержат ряд жирорастворимых витаминов, поэтому его потребление в ограниченном количестве необходимо организму.

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