Россиянам раскрыли простой способ определить качественное сливочное масло

Качественное сливочное масло хранится не более 35 суток. Об этом рассказал журналист Антон Привольнов, посоветовав россиянам отказаться от приобретения продукта с более длительным сроком годности.

«Правильное масло хранится не более 35 суток. Смотрите обязательно, сколько этот продукт хранится. Если больше - брать его не нужно», - подчеркнул Привольнов в своем TikTok.

Журналист также раскрыл способ, как проверить уже приобретенное сливочное масло. Для этого следует его сначала заморозить, достаточно даже 20 минут, затем извлечь продукт из морозилки и отрезать от него кусочек. Если масло раскалывается при нарезке, то оно сделано из молока. Если масло из морозилки «плавненько режется», скорее всего, в него добавили растительные жиры, а это плохо, резюмировал Привольнов.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова рассказала, что сливочное масло содержат ряд жирорастворимых витаминов, поэтому его потребление в ограниченном количестве необходимо организму.