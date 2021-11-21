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Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом

Иван Линдеманн
02:56 21.11.2021
Эксперт отметил, что производители зачастую пытаются замаскировать пальмовое масло вкусовыми добавками.
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
© Фото: pixabay
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Многие недобросовестные производители добавляют пальмовое масло в сыр и молочные продукты, и для потребителя не так просто его обнаружить. Шеф-повар Андрей Матвеев рассказал о методах распознания такого продукта.

Эксперт отметил, что производители зачастую пытаются замаскировать пальмовое масло вкусовыми добавками. Продукт с содержанием такого масла можно попытаться отличить структуре – например, полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться.

Также можно проверить состав, оставив сыр в теплой комнате – хороший продукт высохнет, в ином случае на поверхности сыра выступят масляные капли. Похожая картина наблюдается также в случае нарушения технологии производства.

Повар призвал обращать внимание на маркировки перед покупкой. Например, маркировка СЗМЖ означает «С заменителем молочного жира», БЗМЖ – «Без заменителей молочного жира».

«Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока», - цитирует агентство «Прайм» слова Матвеева.

Определяющим фактором при покупке является цена, напомнил эксперт. Хороший сыр не может стоить слишком дешево. Кроме того, дорогие сыры и сыры с плесенью, например, камамбер или бри, в абсолютном большинстве производятся из молока и почти не подделываются.

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