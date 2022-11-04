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Поиски в открытом море: почему владелец частного дельфинария в Крыму избавился от млекопитающих

Елена Бухтиярова
05:43 04.11.2022
К этому часу удалось установить приблизительное местонахождение двух млекопитающих, из-за шторма спасательную операцию пришлось приостановить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZАПАШНЫЙ, Telegram
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На Черном море развернулась операция по спасению дрессированных дельфинов. Несколько лет животные развлекали зрителей одного из частных цирков на воде, а когда шоу стало нерентабельным, руководство решило отправить их на волю - на верную гибель. Афалины уплыли в открытое море. К их поискам подключились местные власти, специалисты Росприроднадзора и дрессировщики.

Несколько часов дельфины держались на мелководье прямо у берега, ожидая людей, к которым они привыкли. Но не дождавшись знакомых им дрессировщиков, все четверо ушли в открытое море. Благодаря видео от очевидцев новость распространилась очень быстро. К делу подключился губернатор. Сразу организовали спасательную операцию. Специалисты Севприроднадзора вместе с дрессировщиком, который занимался животными, вышли в море на поиски.

«Дальнейшая судьба животных уже понятна, ясна, как это необходимо сделать с юридической точки зрения, но сейчас не будем загадывать, сейчас нам нужна удача, везение, мы должны найти их живыми и невредимыми», - объяснила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

Сейчас неясно, смогут ли ручные дельфины добывать себе еду, как их примут дикие сородичи, да и вообще, выживут ли они в открытом море после безопасных бассейнов дельфинария. История уже начинает проясняться, из-за нехватки средств дельфинов стало нечем кормить, директор посчитал, что эти артисты больше не рентабельны, и нашел самый простой выход - просто выбросить их в открытое море.

«Можно было бы все сделать цивилизованно. Найти людей, которые могли бы оказать какое- то содействие, найти людей, которые могли бы приютить, поднять тревогу, сказать, что вот такая ситуация форс-мажорная, нет денег», - допустил художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

При этом, сам директор дельфинария быстро нашел себе оправдание. Мужчина говорит, что возвращает животных в их среду обитания.

Ирина Логоминова - сотрудник Карадагской научной станции. Несколько лет работала с выпущенными дельфинами в Севастополе. Говорит, что руководство дельфинария не первый год замешано в самых разных не вполне законных историях, в том числе и с отловом диких дельфинов. Очень надеется и ждет, что эту четверку удастся обнаружить.

«Мы ждем подводные приборы, которые настроены на частоту дельфинов, чтобы понимать: они здесь находятся, или отошли в тот или иной район акватории. То есть приборы фиксируют их голоса. Мы сможем понять, они здесь или нет, потому что видимость на море ухудшается», - рассказала сотрудник Карадагской научной станции имени Вяземского Ирина Логоминова.

Все четыре дельфина чипированы, это должно помочь спасателям в их поиске. К этому часу в бухте Севастополя удалось обнаружить пока только двух млекопитающих, но приблизиться к ним не получилось. Из-за шторма операцию пришлось приостановить.

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