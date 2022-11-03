«Не просто бросил подыхать»: Аскольд Запашный о ситуации с дельфинами в Севастополе

Он жестко раскритиковал действия гендиректора океанариума за то, что тот подверг животных смертельной опасности.

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Шансы на обнаружение дельфинов, которых владелец океанариума в Севастополе выпустил в море, все еще есть. Главная надежда на то, что они привыкли к людям и могут сами на них выплыть в поисках пищи. Такое мнение выразил народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

«Они не приспособлены к жизни в дикой природе. Это чревато их гибелью просто по причине того, что эти животные не знают, как действовать, если происходят какие-то обстоятельства. Они не могут находиться в среде, к которой они в принципе не расположены», - объяснил он.

По словам Запашного, опасность заключается в том, что выпущенные дельфины могут быть таким видом, который не приспособлен для жизни в акватории Черного моря. Здесь играют роль и температура, и погодные условия, и глубина.

Он также жестко раскритиковал действия гендиректора океанариума за то, что тот подверг животных смертельной опасности. По мнению Запашного, это все равно что взять морскую рыбу, кинуть ее в озеро и сказать, что спас ее.

«Это такой же бред с точки зрения условной помощи, чтобы сказать: я вот не просто их уничтожил, не просто бросил на улице подыхать, а вот что-то сделал», - сказал Запашный.

Сегодня утром начался поиск выпущенных в море дельфинов. В настоящий момент операция приостановлена, пока их найти не удалось. Завтра поиски на катерах вновь будут продолжены. Было возбуждено уголовное дело.