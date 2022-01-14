Голикова заявила, что проект документа о мерах по борьбе с COVID-19 будет обсужден во вторник

Проект документа о мерах по борьбе с COVID-19 будет обсужден во вторник, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

«Во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Владимировича Мишустина со всеми главами регионов. После этого будет доложен президенту страны», - сказала Голикова.

Она добавила, что в России выявлено 783 случая заражения штаммом коронавируса «омикрон», 53% этих случаев приходится на столицу. Вице-премьер предупредила, что новый штамм коронавируса может вытеснить доминирующую в нашей стране «дельту».

До этого Голикова заявила, что для посещения общественных мест после 1 февраля достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число случаев COVID-19 приблизилось к семи тысячам. По его словам, рост заболеваемости может быть связан с распространением омикрон-штамма. Мэр Москвы допустил, что и на следующей неделе рост заболеваемости продолжится.

За сутки в России зарегистрировано более 23 820 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 достиг максимума с 21 июня прошлого года.