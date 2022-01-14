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В России коэффициент распространения COVID-19 достиг максимума с конца июня

Анна Назайкина
13:10 14.01.2022
За последние 24 часа в стране выявили 23 820 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах.
В России коэффициент распространения COVID-19 достиг максимума с конца июня
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Коэффициент распространения COVID-19 в России сегодня, 14 января, достиг 1,23- для страны это максимум с 21 июня прошлого года, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в стране выявили 23 820 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 24 952 россиянам. Скончались от инфекции 739 человек. Как отмечается, у 14,9% инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 712 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 2 708 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 990. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве(15), Ненецком автономном округе(6) и на Чукотке(4).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 747 125. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровело 9 809 300 человек.

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