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Голикова заявила, что общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

Анна Назайкина
13:39 14.01.2022
За последние 24 часа выявили 23 820 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Для посещения общественных мест после 1 февраля достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. О внесении соответствующих поправок в законопроект о COVID-19 сертификатах сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР», - сказала Голикова.

Также, по ее словам, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата при медотводе от прививки. А при выдаче его военным учтут требования по защите их данных.

Все эти поправки правительство разработало ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Но само чтение решено отложить в связи с возможным изменением эпидситуации в условиях распространения омикрон-штамма.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы. Правительство, совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», - отметила вице-премьер.

В подтверждение своих слов Голикова привела статистку о резком росте числа заболевших коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма. Если в начале недели фиксировали около 17 тысяч случаев в сутки, то за минувшие 24 часа было выявлено уже 23 820 случаев.

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