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Собянин заявил, что в Москве число случаев COVID-19 приблизилось к 7 тысячам

Андрей Аркадьев
17:28 14.01.2022
По словам мэра столицы, подъем заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с распространением омикрон-штамма.
Собянин заявил, что в Москве число случаев COVID-19 приблизилось к 7 тысячам
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В Москве число заболевших COVID-19 за 24 часа может составить около семи тысяч человек, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, резкий рост количества заражений может быть зафиксирован уже завтра, 15 января.

«К сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости», - приводит его слова РИА Новости.

Мэр Москвы допустил, что и на следующей неделе рост заболеваемости продолжится. При этом, по словам Собянина, в столице несмотря на увеличение числа заражений, количество госпитализаций осталось прежним. Он призвал беречь здоровье и ограничить внешние контакты пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

За сутки в России зарегистрировано более 23 820 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 достиг максимума с 21 июня прошлого года.

По количеству заболевших за последние 24 часа лидирует Москва. Так, в столице выявлено 5 712 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 2 708 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 990.

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