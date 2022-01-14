Армия Один за другим: опубликованы кадры посадки российских Ил-76 с миротворцами ОДКБ под Минском Белорусские миротворцы занимались в Казахстане охраной социально-значимых объектов. Теперь, когда миссия ОДКБ успешно завершена, они вернулись домой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Десять российских самолетов Ил-76 доставили домой, в Минскую область, подразделения вооруженных сил Белоруссии из состава миротворческого контингента ОДКБ, задействованных ранее в Казахстане. Белорусские миротворцы занимались в Казахстане охраной социально-значимых объектов. Теперь, когда миссия ОДКБ успешно завершена, они вернулись домой. Также на территорию своей страны российская военно-транспортная авиация доставила принимавший участие в операции ОДКБ контингент миротворцев из Таджикистана. А миротворческий контингент Киргизии вернулся домой самостоятельно - страна граничит с Казахстаном, и военнослужащие совершили марш на штатной технике. Возвращаются домой и российские миротворцы - ранее сообщалось, что в Иваново приземлились четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика