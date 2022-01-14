Один за другим: опубликованы кадры посадки российских Ил-76 с миротворцами ОДКБ под Минском
Десять российских самолетов Ил-76 доставили домой, в Минскую область, подразделения вооруженных сил Белоруссии из состава миротворческого контингента ОДКБ, задействованных ранее в Казахстане.
Белорусские миротворцы занимались в Казахстане охраной социально-значимых объектов. Теперь, когда миссия ОДКБ успешно завершена, они вернулись домой.
Также на территорию своей страны российская военно-транспортная авиация доставила принимавший участие в операции ОДКБ контингент миротворцев из Таджикистана.
А миротворческий контингент Киргизии вернулся домой самостоятельно - страна граничит с Казахстаном, и военнослужащие совершили марш на штатной технике.
Возвращаются домой и российские миротворцы - ранее сообщалось, что в Иваново приземлились четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов