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«Как гром среди ясного неба»: Шнейдеров о смерти телеведущего Михаила Зеленского

Анна Назайкина
11:03 12.01.2022
Журналист скончался в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминиканской Республике.
«Как гром среди ясного неба»: Шнейдеров о смерти телеведущего Михаила Зеленского
© Фото: mikhail_zelenskiy, Instagram
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Режиссер, телеведущий, преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Михаиле Зеленском. Он был честным журналистом и педагогом, что сегодня является большой редкостью, заявил Шнейдеров.

По его словам, смерть Зеленского стала трагедией для студентов учебного заведения, которые очень любили и уважали своего наставника, а также для самого Шнейдерова.

«Есть вещи, которые сваливаются как гром среди ясного неба, которые невозможно принять. Невозможно в это поверить. Он был удивительным. Он всегда все делал честно. Его очень любили студенты и получали счастье и радость на занятиях с ним. Он всегда все делал на 100%, никогда ни в чем не халтурил», - сказал он.

Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминиканской Республике. Его смерть впоследствии подтвердило посольство РФ в Пунта-Кане. По предварительным данным, у мужчины произошел инсульт, медики не смогли его спасти.

Позже стало известно, что врачи уже предупреждали телеведущего о рисках инсульта и пневмонии еще одиннадцать лет назад, когда он принимал участие в проекте «Подари себе жизнь». В октябре 2011 года терапевт Татьяна Шаповаленко обратила внимание на повышенное количество гемоглобина в крови журналиста.

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