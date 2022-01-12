Медики предупреждали Михаила Зеленского о риске инсульта еще 11 лет назад

Врачи предупреждали российского телеведущего Михаила Зеленского о рисках инсульта и пневмонии еще одиннадцать лет назад, когда он принимал участие в проекте «Подари себе жизнь». Еще в октябре 2011 года терапевт Татьяна Шаповаленко обратила внимание на повышенное количество гемоглобина в крови журналиста.

«Анализ крови показал повышенный уровень гемоглобина в крови. Это говорит о том, что организм пытается компенсировать недостаток кислорода, возникший из-за многолетнего курения. Такой уровен опасень повышенным риском развития тромбозов – в первую очередь в венах нижних конечностей. Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт», - говорится в выводах медика, которые были опубликованы на портале о здоровом образе жизни Минздрава РФ.

Кроме того, Шаповаленко отмечала, что мужчина нерегулярно питается, выпивает по 7-8 чашек кофе в день, выкуривает полторы-две пачки в день на протяжении двадцати лет.

Ранее его коллеги озвучили предварительную причину смерти журналиста - инсульт. Как утверждается, мужчина во время отдыха в Доминиканской Республике пожаловался на плохое самочувствие, медикам не удалось его спасти.

Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет. Его смерть впоследствии подтвердило посольство РФ в Пунта-Кане. Он был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, Зеленский являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».