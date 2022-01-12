Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Председатель Союза журналистов назвал шоком известие о смерти Михаила Зеленского

Светлана Иванова
11:26 12.01.2022
Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет, когда находился на отдыхе в Доминиканской Республике. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mikhail_zelenskiy, Instagram
Читайте нас на:

Журналистское сообщество шокировано известием о смерти телеведущего Михаила Зеленского. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе со «Звездой».

«Сегодня утром пришла очень печальная страшная новость, в очень молодом возрасте от нас ушел наш коллега Михаил Зеленский. Мы сегодня целый день с коллегами переписываемся, перезваниваемся. Конечно, для всех нас это шок», - сказал Соловьев.

Председатель Союза журналистов добавил, что работал какое-то время вместе с Зеленским и запомнил его как очень творческого, веселого, улыбчивого и активного человека.

«Мы не так часто пересекались, но я помню Михаила как человека очень творческого, очень веселого, улыбчивого, активного. У него было очень много планов. К сожалению, им не суждено было сбыться», - добавил Соловьев.

От имени Союза журналистов России председатель организации выразил самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Михаила Зеленского.

Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет, когда находился на отдыхе в Доминиканской Республике. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Журналист также являлся преподавателем Высшей школы «Останкино». По словам режиссера Давида Шнейдерова, смерть телеведущего стала трагедией для студентов учебного заведения, которые очень любили и уважали наставника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:26 В стране и мире
Видео
Председатель Союза журналистов назвал шоком известие о смерти Михаила Зеленского
09:58 В стране и мире
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты
09:41 Спорт
Джокович объяснил, почему предоставил ложные сведения при въезде в Австралию
07:52 В стране и мире
Антонов призвал США изменить риторику в адрес России
05:47 Армия
Видео
«Безупречная работа»: генконсул России в Казахстане оценил действия миротворцев ОДКБ
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.