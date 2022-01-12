Председатель Союза журналистов назвал шоком известие о смерти Михаила Зеленского

Журналистское сообщество шокировано известием о смерти телеведущего Михаила Зеленского. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе со «Звездой».

«Сегодня утром пришла очень печальная страшная новость, в очень молодом возрасте от нас ушел наш коллега Михаил Зеленский. Мы сегодня целый день с коллегами переписываемся, перезваниваемся. Конечно, для всех нас это шок», - сказал Соловьев.

Председатель Союза журналистов добавил, что работал какое-то время вместе с Зеленским и запомнил его как очень творческого, веселого, улыбчивого и активного человека.

«Мы не так часто пересекались, но я помню Михаила как человека очень творческого, очень веселого, улыбчивого, активного. У него было очень много планов. К сожалению, им не суждено было сбыться», - добавил Соловьев.

От имени Союза журналистов России председатель организации выразил самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Михаила Зеленского.

Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет, когда находился на отдыхе в Доминиканской Республике. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Журналист также являлся преподавателем Высшей школы «Останкино». По словам режиссера Давида Шнейдерова, смерть телеведущего стала трагедией для студентов учебного заведения, которые очень любили и уважали наставника.