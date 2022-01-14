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Отряд кораблей ТОФ принял участие в международных учениях PASSEX у берегов Индии

13:15 14.01.2022
После проведения учений отряд кораблей ТОФ покинул порт Кочин. Запланировано посещение еще нескольких иностранных портов.
Отряд кораблей ТОФ принял участие в международных учениях PASSEX у берегов Индии
© Фото: Минобороны России
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Ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» приняли участие в совместных учениях России и Индии PASSEX. Ранее корабли зашли в индийский порт Кочин, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабли ТОФ России и ВМС Республики Индия отработали задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию», - говорится в сообщении.

На днях сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота достиг Индийского океана. Ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» вышли в дальний поход незадолго до Нового года. Запланировано посещение еще нескольких иностранных портов.

Ракетный крейсер «Варяг» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах.

Кроме того, он может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций.

Ранее «Звезда» публиковала кадры стрельбы ракетного крейсера «Варяг» и атомной подлодки «Омск» в Тихом океане.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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