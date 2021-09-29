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Ракетный крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» поразили крылатыми ракетами мишень в Тихом океане

Анна Берестовая
05:00 29.09.2021
Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» успешно поразили крылатыми ракетами надводные мишени в рамках учений у побережья Камчатки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Омск» в ходе плановых учений провели в акватории Тихого океана совместную ракетную стрельбу крылатыми ракетами по морской цели. Корабль условного противника обозначало судно-мишень.

В рамках учений Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты «Вулкан», а экипаж АПРК «Омск» из подводного положения выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит». По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишень, расположенную на расстоянии свыше 450 километров.

Безопасность выполнения боевого упражнения и закрытие района проведения стрельб организовывали 12 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Для объективного контроля результатов выполнения стрельбы привлекались самолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты.

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