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Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний океанский поход из Владивостока

06:22 29.12.2021
Планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний океанский поход из Владивостока. В составе отряда - флагман гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Как было добавлено, в период плавания запланировано посещение с заходами в порты ряда стран, в частности, Сейшельских Островов.

«Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером “Варяг” российского флота порта Виктория Сейшельских островов», - сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В период похода планируется провести учения, в том числе международные, в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

Напомним, что в конце ноября во Владивостоке прошла торжественная встреча экипажей отряда кораблей Тихоокеанского флота. В их составе находился корвет «Гремящий», а также две подлодки - «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Материал подготовили Анна Назайкина и Олег Давыденко

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