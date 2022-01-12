Отряд кораблей ТОФ во главе с крейсером «Варяг» достиг Индийского океана
Отряд кораблей Тихоокеанского флота достиг Индийского океана. Ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» вышли в дальний поход незадолго до Нового Года.
Во время перехода экипажи проводят плановые учения по борьбе за живучесть кораблей.
В ходе тренировок аварийно-спасательные группы отрабатывают разные сценарии. В их числе - герметизация горящего отсека и устранение условной пробоины.
Ракетный крейсер «Варяг» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах.
Кроме того, он может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций.
Ранее Звезда публиковала кадры стрельбы ракетного крейсера «Варяг» противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в Тихом океане.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо