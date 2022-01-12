Армия Отряд кораблей ТОФ во главе с крейсером «Варяг» достиг Индийского океана Во время перехода экипажи проводят плановые учения по борьбе за живучесть кораблей. В ходе тренировок аварийно-спасательные группы отрабатывают разные сценарии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Отряд кораблей Тихоокеанского флота достиг Индийского океана. Ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» вышли в дальний поход незадолго до Нового Года. Во время перехода экипажи проводят плановые учения по борьбе за живучесть кораблей. В ходе тренировок аварийно-спасательные группы отрабатывают разные сценарии. В их числе - герметизация горящего отсека и устранение условной пробоины. Ракетный крейсер «Варяг» предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах. Кроме того, он может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций. Ранее Звезда публиковала кадры стрельбы ракетного крейсера «Варяг» противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в Тихом океане. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика