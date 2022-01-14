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Войска пришли в движение: кадры внезапной проверки боеготовности ВВО

10:19 14.01.2022
Внезапная проверка позволит оценить готовность войск ВВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Войска Восточного военного округа подняты по внезапной проверке боевой готовности. Она относится к плановым мероприятиям зимнего периода обучения и проходит в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022».

Подразделения и воинские части ВВО приводят себя в высшие степени боеготовности и выходят в районы сосредоточения. Некоторые соединения и части совершают марши комбинированным способом, движутся на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации. 

Внезапная проверка позволит оценить готовность войск ВВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России. Отдельное внимание уделяется оценке возможностей транспортной инфраструктуры страны по обеспечению перевозки войск в установленные сроки. 

Выйдя в назначенные районы, подразделения ВВО отработают широкий спектр задач, от организации всестороннего обеспечения до контрольных и зачетных упражнений по боевой подготовке. Будут проведены тактические учения и боевые стрельбы на удаленных от мест дислокации полигонах. 

Ранее сообщалось, что Войска восточного военного округа получат новейшие истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году.

Также Генеральный штаб Вооруженных сил России заявлял о планах пригласить иностранные воинские контингенты на стратегические командно-штабные учения «Восток-2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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