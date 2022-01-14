В войсках ВВО проводится внезапная проверка боевой готовности

В Вооруженных Силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа (ВВО) проводится внезапная проверка боевой готовности.

«В ходе проверки подразделения и воинские части ВВО выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей ВВО в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», - говорится в сообщении Минобороны.

Как было отмечено, внезапная проверка даст возможность оценить готовность войск ВВО к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ. Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки.

В назначенных районах подразделениям ВВО округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов