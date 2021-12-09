В Генштабе ВС РФ заявили о планах пригласить иностранные контингенты на «Восток-2022»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о планах пригласить иностранные воинские контингенты на стратегические учения «Восток-2022», которые пройдут в сентябре следующего года.

«В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое пройдет в сентябре. На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств», - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.

Также Герасимов напомнил, что важнейшим мероприятием подготовки в 2021 году стали стратегические учения «Запад-2021» Вооруженных сил России и Белоруссии.

В их ходе, по словам начальника Генштаба, были проработаны совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства.

«Результаты учения показали высокий уровень подготовки штабов и войск, их способность успешно справляться с поставленными задачами по обеспечению военной безопасности наших стран», - отметил Герасимов.

Также начальник Генерального штаба заявил, что ОДКБ будет пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров