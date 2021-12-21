Войска ВВО получат новейшие истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году

Восточный военный округ впервые получит истребители пятого поколения Су-57 в 2022 году. Об этом заявил командующий округом генерал-полковник Александр Чайко.

«Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», - сказал он журналистам на итоговой коллегии Минобороны России.

Чайко подвел черту под пополнением арсеналов округа в 2021 году. По его словам, за последний год ВВО получил более 800 единиц вооружения и техники. В их число входит дизель-электрическая подлодка «Магадан» и береговые ракетные комплексы «Бастион».

Кроме этого, стартовало плановое перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ. По словам Чайко, они доказали свою надежность и безотказность в сложных климатических условиях. Кроме этого, береговые войска Тихоокеанского флота получили боевые машины пехоты БМП-3.

Командующий округом сообщил, что доля современных образцов техники в ВВО достигла показателя в 56%.

«Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В общей сложности спланировано более 9 000 мероприятий подготовки органов военного управления, войск ВВО, в том числе более 2 000 командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений», - отметил Чайко.

По его словам, будет продолжена практика внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов. Большая часть тактических учений будет проводиться в двустороннем формате. При этом будет создана обстановка, максимально приближенная к боевой.

Также сообщается о том, что в Хакасии будет сформирован ракетный полк с «Панцирями».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов