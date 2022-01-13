В ВОЗ раскрыли пугающие данные об «омикроне»

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другие авторитетные представители медицины за последние дни сделали ряд громких заявлений относительно доминирующего в мире штамма коронавируса «омикрон». В частности, специалисты считают, что новым вариантом вируса заразятся практически все жители планеты.

Половина Европы будет заражена «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель, если текущие темпы роста заболеваемости сохранятся, считает директор европейского региона ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, заражаемость усилилась более чем в два раза за последние две недели.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, в свою очередь, считает, что в конечном итоге новый штамм «найдет всех». Специалист особо подчеркнул, что вакцинированные перенесут заболевание значительно легче, сообщает CNN.

Вирус COVID-19 постепенно становится эндемичным - в этом не сомневается глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она также отметила, что «омикрон» - не последний новый штамм коронавируса, с которым сталкивается человечество.

Ранее неприятную особенность «омикрона» раскрыл иммунолог Владимир Болибок. По его словам, инфицированному достаточно чихнуть или кашлянуть всего один раз, чтобы заразить сразу сотню человек.