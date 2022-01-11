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В ВОЗ спрогнозировали заражение «омикроном» более половины населения Европы

Виктория Ивашечкина
16:02 11.01.2022
По словам эксперта, в первую неделю наступившего года в европейских странах зафиксировали около семи миллионов случаев коронавируса.
В ВОЗ спрогнозировали заражение «омикроном» более половины населения Европы
© Фото: Anna Shvets, Pexels
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть-восемь недель в Европе штаммом COVID-19 «омикрон» могут заразиться более половины населения.

Клюге, ссылаясь на данные экспертов, рассказал, что в первую неделю наступившего года в Европе зафиксировали около семи миллионов случаев коронавируса. По его словам, заражаемость усилилась более чем в два раза за последние две недели.

«50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "омикроном". Он быстро становится доминирующим в западной Европе», - подчеркнул Клюге, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, в ВОЗ считают, что одобренные к данному моменту вакцины хорошо защищают от тяжелого течения заболевания и смерти, в том числе в случаях с заражением «омикроном».

Ранее заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что всплеск числа заболевших коронавирусом из-за омикрон-штамма в России ожидается к февралю.

Как отметил Логунов, положительная тенденция наблюдается в тех странах, куда «омикрон» уже пришел. В частности, в ЮАР и Англии почти в три раза снизилось число госпитализаций пациентов, а также количество тяжелых случаев.

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