В ВОЗ спрогнозировали заражение «омикроном» более половины населения Европы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть-восемь недель в Европе штаммом COVID-19 «омикрон» могут заразиться более половины населения.

Клюге, ссылаясь на данные экспертов, рассказал, что в первую неделю наступившего года в Европе зафиксировали около семи миллионов случаев коронавируса. По его словам, заражаемость усилилась более чем в два раза за последние две недели.

«50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "омикроном". Он быстро становится доминирующим в западной Европе», - подчеркнул Клюге, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, в ВОЗ считают, что одобренные к данному моменту вакцины хорошо защищают от тяжелого течения заболевания и смерти, в том числе в случаях с заражением «омикроном».

Ранее заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что всплеск числа заболевших коронавирусом из-за омикрон-штамма в России ожидается к февралю.

Как отметил Логунов, положительная тенденция наблюдается в тех странах, куда «омикрон» уже пришел. В частности, в ЮАР и Англии почти в три раза снизилось число госпитализаций пациентов, а также количество тяжелых случаев.