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«Достаточно обычного дыхания»: врач назвал пугающую особенность омикрон-штамма

Анна Назайкина
08:51 13.01.2022
По словам иммунолога, данная мутация коронавирусной инфекции распространяется воздушно-капельным путем с небывалой скоростью.
«Достаточно обычного дыхания»: врач назвал пугающую особенность омикрон-штамма
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Москва 24» предупредил, что носителю штамма COVID-19 «омикрон» достаточно всего лишь одного чиха или кашля, чтобы инфицировать около 100 человек за один раз.

«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу...», - заявил специалист.

По словам врача, данная мутация коронавирусной инфекции распространяется воздушно-капельным путем с небывалой скоростью.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "Омикрон" в этом отношении превзошел даже ее», - заключил медик.

В конце ноября прошлого года РФ приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Чумаков предположил , что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

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