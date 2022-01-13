В ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемичным

Вызывающий COVID-19 вирус постепенно становится эндемичным. В этом не сомневается глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны…», - приводит РИА Новости слова эксперта.

С ее слов, ВОЗ рассматривает самые разные варианты дальнейшего развития событий. Особенно учитывая тот факт, что омикрон-штамм во многих странах практически вытеснил «дельту».

«Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому», - добавила эксперт.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции скорее всего станет последней его мутацией перед уходом в другую популяцию. Сейчас вирус стремительно распространяется, но из-за высокого уровня коллективного иммунитета среди людей, вынужден искать другие пути для своего размножения. По мнению иммунолога, новыми «хозяевами» для вируса могут стать грызуны.