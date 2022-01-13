Шансы на новую жизнь: масштабное разминирование проводится в Алеппо

Оставленные в пригородах Алеппо взрывные устройства, мины и заминированные схроны боеприпасов не позволяют местному населению восстановить сельское хозяйство в этом районе. При помощи российских специалистов, сирийские саперы медленно, но верно очищают территорию от опасных «подарков», оставленных отступающими боевиками.

Даже привыкшие к опасности бедуины бросили попытки посадить урожай на местных полях. Тысячи гектаров сельхозугодий возле поселка Хан-Туман усеяны всевозможными взрывными устройствами - следы поспешного отступления боевиков, оставлявших за собой минные поля и замаскированные ловушки. После нескольких подрывов на сельхозугодьях с человеческими жертвами, мирные жители встали перед выбором - ждать полного разминирования, или оставить насиженные земли.

«Боевики были вынуждены отступать, соответственно, по своим следам также сбрасывали боеприпасы, оставляли схроны и минировали их. Работа по разминированию планируется и дальше, будет продолжаться очистка зданий, населенных пунктов и прилегающей к ним местности, чтобы мирное население могло вернуться в свои дома», - рассказал представитель ЦПВС Антон Гончаров.

На небольшом участке саперы находят склад минометных снарядов, кассетный боеприпас и самодельную бомбу. В сирийской армии хронически не хватает опытных инженеров. Те, кто прошел войну, знают как быстро уничтожить СВУ, а также с какой скоростью бежать в безопасное место. Потенциально опасные участки разбросаны по всей карте провинции. До сих пор до конца неизвестно, что в себе хранит сеть подземных тоннелей, устроенных террористами в окрестностях северной столицы Сирии. Боевики не собирались так просто отдавать пригороды Алеппо. Они зарывались глубоко под землю, обустраивая разветвленные коридоры. Здесь прятались от бомбежки, держали пленников, а также хранили запасы взрывчатки и оружия.

В старом схроне сирийская армия нашла боеприпасы и противотанковое оружие западного производства. До войны это был богатый пригород, заселенный обеспеченными сирийцами - никто из них в свои роскошные особняки так и не вернулся. Впрочем и в бедных районах опасность буквально на каждом шагу. Большая семья сирийских крестьян который год просыпается с видом на минометный снаряд, застрявший в крыше.

«Мы уже несколько лет живем в таких условиях: на крыше бомба, в огороде еще несколько опасных предметов. Мы сами, конечно, ничего не делали с ними, боялись. Несколько раз просили помощи у военных. Наконец-то к нам приехали», - признался местный житель Аюш Мустафа Келу.

Взрывоопасные предметы извлекают и уничтожают в безопасном месте. Сирийским саперам помогает российская военная полиция. Силовики охраняют инженерные группы и следят за тем, чтобы в зоне подрывов не было мирного населения. Сирийцы не ставят конкретных сроков по полному разминированию провинции Алеппо. Саперы медленно продвигайся вглубь опасных районов, параллельно, с помощью российских военных советников, усилена подготовка инженерных подразделений сирийской армии.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Игорь Лапик и Николай Баранов