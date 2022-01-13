Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Шансы на новую жизнь: масштабное разминирование проводится в Алеппо

05:10 13.01.2022
Сирийским саперам помогает российская военная полиция, бойцы которой охраняют инженерные группы и следят за тем, чтобы в зоне подрывов не было мирного населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Оставленные в пригородах Алеппо взрывные устройства, мины и заминированные схроны боеприпасов не позволяют местному населению восстановить сельское хозяйство в этом районе. При помощи российских специалистов, сирийские саперы медленно, но верно очищают территорию от опасных «подарков», оставленных отступающими боевиками.

Даже привыкшие к опасности бедуины бросили попытки посадить урожай на местных полях. Тысячи гектаров сельхозугодий возле поселка Хан-Туман усеяны всевозможными взрывными устройствами - следы поспешного отступления боевиков, оставлявших за собой минные поля и замаскированные ловушки.  После нескольких подрывов на сельхозугодьях с человеческими жертвами, мирные жители встали перед выбором - ждать полного разминирования, или оставить насиженные земли.

«Боевики были вынуждены отступать, соответственно, по своим следам также сбрасывали боеприпасы, оставляли схроны и минировали их. Работа по разминированию планируется и дальше, будет продолжаться очистка зданий, населенных пунктов и прилегающей к ним местности, чтобы мирное население могло вернуться в свои дома», - рассказал представитель ЦПВС Антон Гончаров.

На небольшом участке саперы находят склад минометных снарядов, кассетный боеприпас и самодельную бомбу. В сирийской армии хронически не хватает опытных инженеров. Те, кто прошел войну, знают как быстро уничтожить СВУ, а также с какой скоростью бежать в безопасное место. Потенциально опасные участки разбросаны по всей карте провинции. До сих пор до конца неизвестно, что в себе хранит сеть подземных тоннелей, устроенных террористами в окрестностях северной столицы Сирии. Боевики не собирались так просто отдавать пригороды Алеппо. Они зарывались глубоко под землю, обустраивая разветвленные коридоры. Здесь прятались от бомбежки, держали пленников, а также хранили запасы взрывчатки и оружия.

В старом схроне сирийская армия нашла боеприпасы и противотанковое оружие западного производства. До войны это был богатый пригород, заселенный обеспеченными сирийцами - никто из них в свои роскошные особняки так и не вернулся. Впрочем и в бедных районах опасность буквально на каждом шагу. Большая семья сирийских крестьян который год просыпается с видом на минометный снаряд, застрявший в крыше.

«Мы уже несколько лет живем в таких условиях: на крыше бомба, в огороде еще несколько опасных предметов. Мы сами, конечно, ничего не делали с ними, боялись. Несколько раз просили помощи у военных. Наконец-то к нам приехали», - признался местный житель Аюш Мустафа Келу.

Взрывоопасные предметы извлекают и уничтожают в безопасном месте. Сирийским саперам помогает российская военная полиция. Силовики охраняют инженерные группы и следят за тем, чтобы в зоне подрывов не было мирного населения. Сирийцы не ставят конкретных сроков по полному разминированию провинции Алеппо. Саперы медленно продвигайся вглубь опасных районов, параллельно, с помощью российских военных советников, усилена подготовка инженерных подразделений сирийской армии.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Игорь Лапик и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 В стране и мире
Видео
Деэскалация или дипломатия: как мировая пресса отреагировала на заседание Совета Россия - НАТО
04:20 В стране и мире
Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для подростков
23:54 В стране и мире
Токаев обозначил сроки восстановления Алма-Аты после массовых беспорядков
01:26 В стране и мире
В ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемичным
00:45 Армия
Видео
Первые прыжки: морпехи ТОФ начали новый учебный год в Приморье
Популярное
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.