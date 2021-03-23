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Российские саперы уничтожили подземную крепость террористов в сирийском Идлибе: видео

Виталий Акиньшин
00:00 23.03.2021
Боевики построили неприступное убежище с десятками тоннелей и различными помещениями в склоне горы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские саперы уничтожили брошенную боевиками пещеру в провинции Идлиб в Сирии. Убежище со множеством помещений раньше использовалось для снабжения сил террористов продовольствием, медикаментами и для множества других целей.

Сигнал сирены звучит как предупреждение. Последующий взрыв не столько слышен, сколько ощущается всем телом. Земля буквально содрогается даже на расстоянии километра.​

Пять тонн взрывчатки превращают склон горы в груду камней, клубы известняковой породы поднимаются вверх больше чем на сотню метров. Так на границе провинций Идлиб и Хама, саперы фактически стирают с лица земли бывшую крупную базу террористов.

​Огромную лощину боевики превратили в неприступную крепость. На протяжении километра - десятки созданных вручную тоннелей. Здесь был военный госпиталь, склады боеприпасов, казармы и огневые точки.

Начальник инженерных войск российской группировки в Сирии Роман Бессмертный, прежде чем уничтожить укрепрайон террористов, обходит тоннель за тоннелем. Свое пребывание террористы обустроили по всем правилам, отмечает он. Видно, что строили основательно и надолго. Каждое помещение имело свое предназначение.

​«В этой комнате, вероятно, размещались боевики. Для отдыха. Мы наблюдаем оборудованное помещение с розетками. С местами для оружия и боеприпасов, под личные вещи», - комментирует он.

Для удобства боевиков было сделано все: присутствуют ниши для пропагандистской литературы, атрибутики и флагов, отдельные помещения для хранения продовольствия и даже загоны для скота.

​«Мы зашли в комнату, где, вероятно, содержали скот для кормления раненых. Здесь мы наблюдаем много бараньей шерсти. Вероятно все шло в ход. Животные на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков», - говорит Бессмертный.

Все помещения в горной породе высечены вручную. Для строительства катакомб боевики насильно сгоняли сотни пленных солдат и простых крестьян со всей провинции. Местные жители вспоминают, что боялись даже приближаться к этому месту.

«Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов», - рассказывает местный житель Зейн Каббас.​

Боевики ушли сами, когда сирийская армия уже стремительно продвигалась к Идлибу. Попытки штурмовать эти укрепления успехов не принесли. Входы в лощину хорошо простреливались, а сами тоннели и шахты находились глубоко, и пробить их было просто невозможно. ​

​Тоннели, которые строили боевики, были настолько прочными, что взять их не могли даже самые мощные боеприпасы. На месте можно увидеть воронку от 500-килограммовой авиабомбы, которая так и не смогла обрушить свод тоннеля. Однако в итоге это удалось сделать российским военнослужащим.

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