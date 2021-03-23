Российские саперы уничтожили подземную крепость террористов в сирийском Идлибе: видео
Российские саперы уничтожили брошенную боевиками пещеру в провинции Идлиб в Сирии. Убежище со множеством помещений раньше использовалось для снабжения сил террористов продовольствием, медикаментами и для множества других целей.
Сигнал сирены звучит как предупреждение. Последующий взрыв не столько слышен, сколько ощущается всем телом. Земля буквально содрогается даже на расстоянии километра.
Пять тонн взрывчатки превращают склон горы в груду камней, клубы известняковой породы поднимаются вверх больше чем на сотню метров. Так на границе провинций Идлиб и Хама, саперы фактически стирают с лица земли бывшую крупную базу террористов.
Огромную лощину боевики превратили в неприступную крепость. На протяжении километра - десятки созданных вручную тоннелей. Здесь был военный госпиталь, склады боеприпасов, казармы и огневые точки.
Начальник инженерных войск российской группировки в Сирии Роман Бессмертный, прежде чем уничтожить укрепрайон террористов, обходит тоннель за тоннелем. Свое пребывание террористы обустроили по всем правилам, отмечает он. Видно, что строили основательно и надолго. Каждое помещение имело свое предназначение.
«В этой комнате, вероятно, размещались боевики. Для отдыха. Мы наблюдаем оборудованное помещение с розетками. С местами для оружия и боеприпасов, под личные вещи», - комментирует он.
Для удобства боевиков было сделано все: присутствуют ниши для пропагандистской литературы, атрибутики и флагов, отдельные помещения для хранения продовольствия и даже загоны для скота.
«Мы зашли в комнату, где, вероятно, содержали скот для кормления раненых. Здесь мы наблюдаем много бараньей шерсти. Вероятно все шло в ход. Животные на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков», - говорит Бессмертный.
Все помещения в горной породе высечены вручную. Для строительства катакомб боевики насильно сгоняли сотни пленных солдат и простых крестьян со всей провинции. Местные жители вспоминают, что боялись даже приближаться к этому месту.
«Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов», - рассказывает местный житель Зейн Каббас.
Боевики ушли сами, когда сирийская армия уже стремительно продвигалась к Идлибу. Попытки штурмовать эти укрепления успехов не принесли. Входы в лощину хорошо простреливались, а сами тоннели и шахты находились глубоко, и пробить их было просто невозможно.
Тоннели, которые строили боевики, были настолько прочными, что взять их не могли даже самые мощные боеприпасы. На месте можно увидеть воронку от 500-килограммовой авиабомбы, которая так и не смогла обрушить свод тоннеля. Однако в итоге это удалось сделать российским военнослужащим.